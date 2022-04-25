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Головна війна з Росією Окупанти планують застосувати хімзброю проти бійців та мирного населення, які перебувають на території Азовсталі, - розвідка

Окупанти планують застосувати хімзброю проти бійців та мирного населення, які перебувають на території Азовсталі, - розвідка

25 квітня, 2022 понедiлок
12:53
війна з Росією Азовсталь

Російські окупанти розглядають можливість застосувати хімічну зброю проти бійців та мирного населення, які перебувають на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За попередніми даними, російська армія не відмовлялася від планів застосування хімзброї проти  українських бійців та цивільного населення, які наразі перебувають на території заводу "Азовсталь".

Згідно з останніми даними, російськими окупантами може бути здійснена спроба "викурювання" людей з приміщень заводу. Це здійснюватиметься з метою уникнення втрат серед військовослужбовців збройних сил РФ.

Розвідка повідомляє, що для цього керівництво російської армії планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин.
Крім того, одночасно з цим росіянами планується застосування аерозолів із хімічною зброєю.

Також стало відомо, що слова Путіна в оприлюдненому відео-фрагменті його розмови з міністром оборони були вирвані із контексту.
Так управління розвідки вважає, що фразу про "заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла" слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим покинути катакомби Азовсталі.
Зокрема, після застосування хімічної зброї.

Додатковими підтвердженнями планів Москви щодо цього є поширення росіянами брехливої інформації щодо наявності на території України хімічної та біологічної зброї, а також підбір та інспекція окупантами можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) із бойовими отруйними речовинами.

 


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Новини
Маріуполь
хімічна зброя
Донецька ОДА
Головне управління розвідки
Азовсталь
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