Окупанти понад сотню разів вдарили по прикордонню Сумської та Чернігівської областей
Росіяни завдали більше сотні ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Ворог наніс вогневе ураження із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, а також мінометами 120-мм калібру. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Есманьська та Шалигинська громади Сумщини й Семенівська - Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обстріли велися з російських населених пунктів Курковичі, Локоть, Козіно, Городище, Тьоткіно, Пльохово та Дроновка.
- Повідомлялося, що 1 січня увечері окупанти з території Росії двічі обстріляли з артилерії прикордонні райони Сумської області.
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