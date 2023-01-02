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Окупанти понад сотню разів вдарили по прикордонню Сумської та Чернігівської областей

2 січня, 2023 понедiлок
11:17
війна з Росією Сумщина й Чернігівщина після російського обстрілу

Росіяни завдали більше сотні ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Ворог наніс вогневе ураження із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, а також мінометами 120-мм калібру. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Есманьська та Шалигинська громади Сумщини й Семенівська - Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстріли велися з російських населених пунктів Курковичі, Локоть, Козіно, Городище, Тьоткіно, Пльохово та Дроновка. 

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російська армія
Сумщина
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