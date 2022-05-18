Окупанти поширюють фейки, що в Костянтинівці ЗСУ переодягаються в російську форму та планують убивати цивільних
Росіяни заявляють, що в Костянтинівці ЗСУ нібито планують убивати цивільних під виглядом росіян. Українців попереджають про провокації
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Можлива провокація росіян. По російським паблікам спостерігаємо масовий розгін повідомлення про підготовку "провокації ЗСУ". Повідомляють, що начебто в м. Константинівка (Донецька область - не окупована територія) зайшло 16-19 військових ЗСУ, яки переодягаються в форму росіян і готують вбивство цивільних", - наголосив він.
За словами Петра Андрющенка, така інформація свідчить про спробу відбілити заплановані диверсії проти цивільних. Радник мера Маріуполя просить повідомляти про шкідливі дії окупавнтів і підозрілих людей.
- Упродовж 17 травня російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донеччини 28 разів, є вбиті й поранені цивільні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.87Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе