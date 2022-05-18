Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Можлива провокація росіян. По російським паблікам спостерігаємо масовий розгін повідомлення про підготовку "провокації ЗСУ". Повідомляють, що начебто в м. Константинівка (Донецька область - не окупована територія) зайшло 16-19 військових ЗСУ, яки переодягаються в форму росіян і готують вбивство цивільних", - наголосив він.

За словами Петра Андрющенка, така інформація свідчить про спробу відбілити заплановані диверсії проти цивільних. Радник мера Маріуполя просить повідомляти про шкідливі дії окупавнтів і підозрілих людей.

Упродовж 17 травня російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донеччини 28 разів, є вбиті й поранені цивільні.

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