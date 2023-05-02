Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру на Сумщині та Херсонщині

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Напередодні ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено розподільні мережі на Сумщині", - розповіли в пресслужбі.

Там зазначили, що через пожежу ремонтні бригади станом на ранок вівторка не могли розпочати ремонт та відновити електропостачання для споживачів.

"Також зафіксовано пошкодження мережевої інфраструктури у Херсонській області", - додали в Міненерго.