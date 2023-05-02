Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру на Сумщині та Херсонщині
Унаслідок обстрілів, які відбулись увечері 1 травня, було пошкоджено розподільні мережі на Сумщині. Також пошкоджено мережеву інфраструктуру на Херсонщині
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Напередодні ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено розподільні мережі на Сумщині", - розповіли в пресслужбі.
Там зазначили, що через пожежу ремонтні бригади станом на ранок вівторка не могли розпочати ремонт та відновити електропостачання для споживачів.
"Також зафіксовано пошкодження мережевої інфраструктури у Херсонській області", - додали в Міненерго.
- Унаслідок обстрілу в ніч на 1 травня пошкоджень об'єктів, що генерують електроенергію, не було, але було зафіксовано пошкодження розподільчих мереж. Їх пообіцяли усунути протягом кількох діб.
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