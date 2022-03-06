Окупанти пошкодили газопровід на Донеччині, частина населених пунктів залишиться без газу, - ОВА

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.



"Щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара. На даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години", - написав він.



За його словами, без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська.



"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему", - зазначив Кириленко.



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