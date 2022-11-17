Окупанти посилили фільтраційні заходи на Луганщині, перекрито в’їзди в Рубіжне, - Генштаб

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи", - пише пресслужба.

Повідомляється, що в’їзди до міста Рубіжне, що у Сєвєродонецькому районі, закрито з напрямків Кремінної та Варварівки.

Загалом у населеному пункті рашисти обмежили переміщення мирного населення та посилили фільтраційні заходи.

Крім того, в Маріуполі російська влада планує розгорнути підрозділи росгвардії - особливого призначення та швидкого реагування, чисельністю до 400 осіб.

10 листопада Луганська ОВА писав, що окупанти на Луганщині посилили фільтраційні заходи й шукають зрадників навіть серед зрадників.

14 листопада Генеральний штаб ЗСУ також повідомляв, що на тимчасово окупованій Луганщині рашисти планують повну "евакуацію" мирних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного у глиб захоплених територій.

15 листопада повідомлялося, що особовий склад підрозділів, розташованих біля Кремінної в Луганській області, планує втечу зі своїх рубежів.

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