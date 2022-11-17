Окупанти посилили фільтраційні заходи на Луганщині, перекрито в’їзди в Рубіжне, - Генштаб
Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Луганської області, обмежено пересування жителів Рубіжного
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи", - пише пресслужба.
Повідомляється, що в’їзди до міста Рубіжне, що у Сєвєродонецькому районі, закрито з напрямків Кремінної та Варварівки.
Загалом у населеному пункті рашисти обмежили переміщення мирного населення та посилили фільтраційні заходи.
Крім того, в Маріуполі російська влада планує розгорнути підрозділи росгвардії - особливого призначення та швидкого реагування, чисельністю до 400 осіб.
- 10 листопада Луганська ОВА писав, що окупанти на Луганщині посилили фільтраційні заходи й шукають зрадників навіть серед зрадників.
- 14 листопада Генеральний штаб ЗСУ також повідомляв, що на тимчасово окупованій Луганщині рашисти планують повну "евакуацію" мирних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного у глиб захоплених територій.
- 15 листопада повідомлялося, що особовий склад підрозділів, розташованих біля Кремінної в Луганській області, планує втечу зі своїх рубежів.
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