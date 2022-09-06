Окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару, - розвідка

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

"Для проведення фільтраційних заходів у місто додатково прибув спеціальний підрозділ росгвардії. За допомогою колаборантів складаються списки "неблагонадійних", до яких вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів та просто громадян з проукраїнською позицією", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що затриманих мешканців міста та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду.

Постійні погрози змушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Офіційно це заборонено, проте на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів, подекуди "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів.

Поранених російських військових розміщують у місцевому пологовому будинку.

"Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити у виробництві пропагандистських сюжетів для російські ЗМІ про "поранених цивільних в наслідок обстрілів ЗС України", - повідомляє ГУР.

4 вересня працівник Запорізької атомної електростанції Артем розповів, що персонал у тяжкому морально-психологічному стані продовжує роботу, але всі чудово розуміють, хто обстрілює станцію та місто Енергодар.

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