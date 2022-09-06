Окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару, - розвідка
У тимчасово окупованому Енергодарі посилюються фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення, через те що окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності , вона почали широко застосовувати утиски, а саме: викрадення та шантаж
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
"Для проведення фільтраційних заходів у місто додатково прибув спеціальний підрозділ росгвардії. За допомогою колаборантів складаються списки "неблагонадійних", до яких вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів та просто громадян з проукраїнською позицією", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що затриманих мешканців міста та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду.
Постійні погрози змушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Офіційно це заборонено, проте на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів, подекуди "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів.
Поранених російських військових розміщують у місцевому пологовому будинку.
"Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити у виробництві пропагандистських сюжетів для російські ЗМІ про "поранених цивільних в наслідок обстрілів ЗС України", - повідомляє ГУР.
- 4 вересня працівник Запорізької атомної електростанції Артем розповів, що персонал у тяжкому морально-психологічному стані продовжує роботу, але всі чудово розуміють, хто обстрілює станцію та місто Енергодар.
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