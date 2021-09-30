Окупанти повернули комендантську годину в ОРДЛО
В окупованих регіонах Донецької і Луганської областей бойовики відновили комендантську годину
Про це повідомляють окупаційні ЗМІ.
З 1 жовтня відновили дію комендантської години в окремих районах окупованої Луганщини та Донеччини.
Комендантська година діє з 23:00 до 4 ранку. За її порушення окупанти карають "адміністративною відповідальністю".
Так, покарання наступає, коли людина запізнилась на 1 годину.
Якщо ж місцевий мешканець нетверезий або під дією наркотичних речовин, то відповідати йому доведеться вже за півгодинне ігнорування "режиму".
Нагадаємо, до цього в окремих районах Луганської області комендантська година була скасована з 1 серпня. А в окремих районах Донецької області її дію призупиняли на вихідні.
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