На Запоріжжі росіянам бракує колаборантів на адмінпосадах, місцеві відмовляються співпрацювати, - депутат облради Ашурбеков

Про це він розповів в етері Еспресо.

Ашурбеков нагадав, що за результатами реформи децентралізації, Запорізька область складається з 67 територіальних громад (14 міських, 16 селищних та 36 сільських) і 5 районів (Бердянський, Василівський, Запорізький, Мелітопольський та Пологівський).

"Проте, ми знаємо ностальгію росіян по Радянському Союзу тому перше, що вони зробили - це перейменування населених пунктів, вулиць та повернення до адміністративного устрою, який не відповідає сучасним реалії та потреба населення тому, що це пов’язано з адмінпослугами. Проте їм подобається функціонування в рамках районів, тому вони повернули Приморський район якого насправді вже давно не було це територія прилегла до Бердянського району", - пояснив депутат Запорізької обласної ради.

За його даними, місцеві жителі тимчасово окупованого регіону відмовляються співпрацювати з рашистами.

"Вони (окупанти, - ред.) не можуть знайти колаборантів у достатній кількості, які можуть очолювати органи місцевого самоврядування чи органи влади на тимчасово окупованій території. Як правило більшість так званих гауляйтерів - це люди з так званого соціального дна, низу, яких вони нарядили якимись повноваженнями, або завезені люди з Севастополя чи Росії. Місцеве населення ні під яким приводом не хоче брати участь у подібних історіях, бо вони розуміють, що це зрада державним інтересам і це як мінімум карна відповідальність", - підсумував Ашурбеков.