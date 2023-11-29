На Запоріжжі росіянам бракує колаборантів на адмінпосадах, місцеві відмовляються співпрацювати, - депутат облради Ашурбеков
Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков заявив, що місцеве населення тимчасово окупованого регіону відмовляється співпрацювати з рашистами
Про це він розповів в етері Еспресо.
Ашурбеков нагадав, що за результатами реформи децентралізації, Запорізька область складається з 67 територіальних громад (14 міських, 16 селищних та 36 сільських) і 5 районів (Бердянський, Василівський, Запорізький, Мелітопольський та Пологівський).
"Проте, ми знаємо ностальгію росіян по Радянському Союзу тому перше, що вони зробили - це перейменування населених пунктів, вулиць та повернення до адміністративного устрою, який не відповідає сучасним реалії та потреба населення тому, що це пов’язано з адмінпослугами. Проте їм подобається функціонування в рамках районів, тому вони повернули Приморський район якого насправді вже давно не було це територія прилегла до Бердянського району", - пояснив депутат Запорізької обласної ради.
За його даними, місцеві жителі тимчасово окупованого регіону відмовляються співпрацювати з рашистами.
"Вони (окупанти, - ред.) не можуть знайти колаборантів у достатній кількості, які можуть очолювати органи місцевого самоврядування чи органи влади на тимчасово окупованій території. Як правило більшість так званих гауляйтерів - це люди з так званого соціального дна, низу, яких вони нарядили якимись повноваженнями, або завезені люди з Севастополя чи Росії. Місцеве населення ні під яким приводом не хоче брати участь у подібних історіях, бо вони розуміють, що це зрада державним інтересам і це як мінімум карна відповідальність", - підсумував Ашурбеков.
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