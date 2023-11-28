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Загарбники звозять колаборантів з окупованої Луганщини на навчання до Росії, - ЦНС

28 листопада, 2023 вiвторок
08:06
Війна з Росією колаборантка з Луганщини

Російські загарбники звозять представників окупаційної адміністрації міста Антрацит Луганської області на навчання до Ставрополя у РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що більшість цих так званих чиновників не мають вищої освіти. Окупанти набирали їх "з вулиць", адже в регіоні є дефіцит кадрів.

"Відтак в окупаційних адміністраціях на ротаційній основі працюють гастролери з РФ, але в планах Москви змінити ситуацію й найти достатню кількість колаборантів", - повідомляють представники спротиву.

За даними ЦНС, зрадників будуть навчати працювати в "одній вертикалі" Кремля, тобто розподіляти потоки й співпрацювати зі "смотрящими" з Москви. Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами.

  • Також напередодні повідомлялося, що російські загарбники вивозять колаборантів з тимчасово окупованої Донеччини, які погодилися на співпрацю з росіянами в окупаційних адміністраціях, на навчання до Красноярського краю РФ.
Росія
Луганщина
окуповані території
окупанти
колаборанти
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