Загарбники звозять колаборантів з окупованої Луганщини на навчання до Росії, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що більшість цих так званих чиновників не мають вищої освіти. Окупанти набирали їх "з вулиць", адже в регіоні є дефіцит кадрів.

"Відтак в окупаційних адміністраціях на ротаційній основі працюють гастролери з РФ, але в планах Москви змінити ситуацію й найти достатню кількість колаборантів", - повідомляють представники спротиву.

За даними ЦНС, зрадників будуть навчати працювати в "одній вертикалі" Кремля, тобто розподіляти потоки й співпрацювати зі "смотрящими" з Москви. Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами.