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Окупанти повертаються на позиції, які були підтоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС, – Гуменюк

27 червня, 2023 вiвторок
11:37
Війна з Росією Окупанти, Херсон, Херсонщина

Російські окупанти повертаються на позиції, які були підтоплені внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, і намагаються облаштувати там мінометні розрахунки

Про це в ефірі "Свобода. Ранок" розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, там, де вода ще не зійшла, окупанти використовують човни, аби дістатися до своїх колишніх позицій.

"Повернення ми фіксуємо. Вони (окупанти, - ред.) намагаються повернутися на ці відстані, які були для них недосяжними через високу воду. Там, де вода відходить, і навіть там, де вода ще не відійшла. Вони намагаються дістатися туди човнами і розгорнути свої позиції. Зокрема мінометні. На верхніх поверхах будинків, які не перебувають під водою, але розташовані настільки близько, щоби можна було застосовувати мінометні розрахунки в обстрілах правобережної Херсонщини", – розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що росіяни спеціально облаштовують позиції в житлових кварталах, аби прикриватись цивільними.

"Це підступна практика, яку вони використовують. Знову ховаються за цивільними об’єктами, цивільними людьми. Не надаючи допомогу і не використовуючи човни для допомоги цивільним, вони використовують їх для пересування своїх позицій", – сказала речниця ОК "Південь".

Варто зазначити, що після підриву Каховської ГЕС, який росіяни здійснили 6 червня, вони відбирали човни у мешканців окупованих Олешок, не даючи їм змоги евакуюватись із затоплених територій.

  • 26 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що Росія повертає на схід України війська, які виводила з метою направити в Московську область через заколот Пригожина.
Новини
Херсонщина
окупанти
Каховська ГЕС
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