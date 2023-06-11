Про це волонтери та місцеві жителі розповілили Еспресо.

"Окупанти крадуть човни, не дають евакуюватися з дахів, не дають ліків. Багато не мобільних людей, які самі не можуть виїхати. Не виїхали саме маломобільні й ті, хто хотів залишитися. Або ті, у кого немає російського паспорту. Складно виїхати і можливості немає. Розстрілюють волонтерів і човни. Окупанти продають воду і хліб. По 400 рублів (179 гривень - ред.) за хліб і 200 (89 гривень - ред.) за воду маленьку", - сказала одна з активісток.

Російські окупанти, за її словами, активно мародерять майно жителів Олешок. При цьому вони можуть бути одягнуті у цивільне, однак "люди за час окупації знають як виглядають військові навіть в цивільному".

Є випадки, коли росіяни навмисно розстрілюють домашніх тварин, замість того щоб рятувати їх та їхніх господарів.

"Наразі відходить вода і почали плавати трупи", - каже жінка.

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Ще одна місцева мешканка, що попросила не називати її ім'я, каже, що станом на 11 червня вода в Олешках продовжує стояти на Винрозсаднику, Хлібзаводі, Хуторищі. Натомість у мікрорайоні Посьолок "вода гарно сходить".

При цьому центр Олешок ще з 7 червня лишається сухим.

Евакуацію на човнах російські окупанти, як каже ця жителька Олешок, пропонували до сусіднього села Раденська, що вище над рівнем моря й куди вода не дійшла. Але при цьому треба було мати паспорт РФ та бути готовим сплатити їм $100.

Нині ж доступ до міста росіянами перекрито.

"Вони не змогли нас перестріляти, то вирішили затопити!", - каже жителька Олешок.

Рівень проукраїнських настроїв з початку окупації й до підриву Каховської ГЕС, як вона стверджує, тримався на рівні 80%, однак зараз, вважає жінка, буде ще більшим.

Містяни та іхні родичі на вільних територіях сподіваються, що міжнародні гуманітарні організації зможуть домовитися про "зелені коридори" для доставки їжі, чистої питної води, одягу та медикаментів.

За даними Херсонської ОВА, вдень 11 червня в Олешківській громаді було підтверджено 8 загиблих. Але це тільки ті, про кого вдалося дізнатися.