Окупанти повідомили про пошкодження залізничних колій на сході Криму

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив так званий голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

"У Кіровському районі пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин", - написав він.

Своєю чергою радник Аксьонова Олег Крючков повідомив про затримання деяких потягів.

"Станом на зараз затримуються два потяги далекого прямування та два місцеві", — написав він.

Характер пошкодження й причини окупанти не уточнили.