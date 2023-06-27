Окупанти повідомили про пошкодження залізничних колій на сході Криму
На сході тимчасово окупованого Криму пошкоджено залізничні колії, через що затримуються кілька потягів. Тривають ремонтні роботи
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив так званий голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
"У Кіровському районі пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин", - написав він.
Своєю чергою радник Аксьонова Олег Крючков повідомив про затримання деяких потягів.
"Станом на зараз затримуються два потяги далекого прямування та два місцеві", — написав він.
Характер пошкодження й причини окупанти не уточнили.
- 21 червня окупаційна влада Криму заявляла про пошкодження залізниці в районі Феодосії.
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