Окупаційна влада Криму заявила про пошкодження залізниці в районі Феодосії
Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у середу, 21 червня, заявив про пошкодження залізничних шляхів у Феодосії
Про це він написав у телеграмі.
За його словами, залізничне полотно пошкодили в районі Феодосії. Внаслідок цього призупинений рух поїздів.
"Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби", - йдеться у повідомленні.
Аксьонов не уточнив, унаслідок чого було пошкоджено залізничні шляхи.
- 29 квітня окупаційна влада Криму заявила про атаку безпілотників на нафтобазу в Севастополі. Внаслідок вибухів було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами місткістю 40 тис. тонн.
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