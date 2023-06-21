Окупаційна влада Криму заявила про пошкодження залізниці в районі Феодосії

Про це він написав у телеграмі.

За його словами, залізничне полотно пошкодили в районі Феодосії. Внаслідок цього призупинений рух поїздів.

"Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби", - йдеться у повідомленні.

Аксьонов не уточнив, унаслідок чого було пошкоджено залізничні шляхи.