Окупанти примушують працівників псевдоадміністрацій до "голосування" на "праймеріз" "Єдиної Росії"
Ворог залучає працівників окупаційної адміністрації РФ до "голосування" у добровільно-примусовому порядку, щоб підвищити рівень явки
Про це інформує Центр нацспротиву.
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України змушують брати участь у "голосуванні" на внутрішньопартійних виборах партії "Єдина Росія".
"Окупанти примушують мешканців ТОТ голосувати на "праймеріз" "Єдиної Росії", - йдеться в заяві.
Унаслідок низької активності населення рашисти організували роботу "виїзних рахункових дільниць", де працівники органів окупаційної адміністрації РФ залучаються до "голосування" у добровільно-примусовому порядку.
Противник хоче підвищити рівень явки, але, за даними підпілля, вона все одно залишається низькою.
- Окупанти сподіваються провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не можуть набрати колаборантів.
- Росіяни на окупованому Запоріжжі розуміють, що восени ЗСУ прийдуть звільнити територію і завадять провести псевдовибори, проте продовжують імітувати стабільність для керівництва. Таку думку висловив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в етері "Еспресо".
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що на території тимчасово окупованого регіону росіяни й колаборанти репетирують проведення "виборів".
- Росіяни дозволяють за українським паспортом брати участь в незаконних праймеріз перед псевдовиборами до держдуми на окупованій Херсонщині.
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