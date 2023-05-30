Про це інформує Центр нацспротиву.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України змушують брати участь у "голосуванні" на внутрішньопартійних виборах партії "Єдина Росія".

"Окупанти примушують мешканців ТОТ голосувати на "праймеріз" "Єдиної Росії", - йдеться в заяві.

Унаслідок низької активності населення рашисти організували роботу "виїзних рахункових дільниць", де працівники органів окупаційної адміністрації РФ залучаються до "голосування" у добровільно-примусовому порядку.

Противник хоче підвищити рівень явки, але, за даними підпілля, вона все одно залишається низькою.