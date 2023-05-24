У загарбників на Херсонщині все так погано з паспортизацією, що на псевдопраймеріз дозволяють голосувати з паспортом України, - облрада
Росіяни дозволяють за українським паспортом брати участь в незаконних праймеріз перед псевдовиборами до Держдуми на окупованій Херсонщині
Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Вони проводять там цирк і театр абсурду - "праймеріз" від "Єдиної Росії" на обласну псевдовладу. Вони там обирають кандидатів від ЄР. Що цікаво і дуже важливо насправді, реальний показник, а не пропаганда - настільки все погано з паспортизацією попри те, що вони дуже тиснуть на людей. Певний відсоток вимушений їх брати, щоб врятувати життя та здоров'я. Росіяни дозволяють за українським паспортом брати участь в цьому цирку. Це те, що там відбувається насправді там", - розповів він.
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що на території тимчасово окупованого регіону росіяни й колаборанти репетирують проведення "виборів".
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