Такі дані озвучило Міністерство охорони здоров'я України.

Масштаб руйнувань збільшується майже щодня, адже Росія не припиняє обстрілювати українські лікарні, амбулаторії та аптеки. З 24 лютого країна-терорист вбила щонайменше 18 медичних працівників. Ще понад 50 – зазнали поранень.

Втім, попри спрямовані атаки на систему охорони здоров'я України, та продовжує ефективно функціонувати, трансформуючись відповідно до поточних викликів. Продовжується збір коштів у рамках ініціативи UNITED24, створено Національну програму психічного здоров’я й психосоціальної підтримки, покращується система реабілітації.

Щотижня в Україні здійснюють в середньому по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордон. Українських пацієнтів приймають найкращі спеціалізовані клініки в 17 країнах. Загалом за 150 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україні на лікування за кордон відправили 1274 українців.

У МОЗ запевняють, що медикам продовжують своєчасно виплачувати зарплати. Лікарі отримують щомісяця не менш як 20 тисяч гривень, медсестри – не менше ніж 13,5 тисячі. Зарплати нараховують навіть тим медичним працівникам, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Водночас за п'ять місяців війни працевлаштувати вдалося 3629 внутрішньо переміщених лікарів і медсестер.

Також у МОЗ нагадали, що в Україні продовжує діяти програма "Доступні ліки". Як і раніше, українці можуть отримувати необхідні їм медикаменти безплатно або з незначною доплатою.

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