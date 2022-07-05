Про це повідомляє ВВС.

В окупованій Херсонській області призначили голову Кабінету Міністрів. Ним став колишній перший віце-прем'єр уряду Калинградської області 51-річний Сергій Єлісєєв. Відомо про нього небагато – у Калінінграді Єлісєєв працював з 2016 року. До цього з 1993 по 2005 рік він служив у ФСБ.

Заступником глави уряду Херсонської області з внутрішньої політики" призначено кандидата історичних наук Володимира Беспалова, раніше він обіймав посаду першого заступника міністра з муніципального розвитку та внутрішньої політики Калінінградської області.

Міністерством освіти та науки у самопроголошеному "уряді" керуватиме Михайло Родіков, якого занесено до бази "Миротворець", створеного у 2014 році для обліку "злочинів проти національної безпеки України".

Родіков приїде з Московської області, де працював заступником голови Адміністрації міського округу Кашира. Після анексії Криму з 2015 по 2018 роки Родіков займався освітньою системою Севастополя, "адаптував її під російські реалії та впорався з цим блискуче", - писав у своєму телеграм-каналі "глава" ВГА Херсонської області Володимир Сальдо.

"Це не тимчасова, не військова, не якась проміжна адміністрація, а повноцінний орган влади. Те, що до складу цього уряду входять не лише херсонці, а й російські управлінці, гранично ясно говорить про напрям майбутнього Херсонської області. Цей напрямок – у Росію", - наголосив Сальдо у своєму повідомленні.

Про "успіхи" колаборантів у тимчасово окупованому Херсоні свідчить те, що в магазинах запровадили "натуральний обмін" і "продуктові кредити".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb