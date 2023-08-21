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Ексклюзив

"Окупанти пробили чергове дно": в облраді розповіли про посилення паспортизації на окупованій частині Херсонщини

21 серпня, 2023 понедiлок
08:31
Війна з Росією

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, розказав, що окупаційна адміністрація підвозить воду тільки тим людям, хто має російський паспорт

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На окупованій частині Херсонщини ми спостерігаємо посилення окупантами фільтраційних заходів. Є повідомлення, що у деяких населених пунктах підвезення води відбувається, якщо у людини є російський паспорт. Це чергове дно, яке пробила окупаційна адміністрація. У них настільки складно з цією паспортизацією, що застосовують будь-які заходи впливу, аби примусити людей отримати паспорт як через обмеження надання медичних послуг, так і через обмеження пересування", - зазначив перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Юрій Соболевський додав, що на фільтраційних блокпостах майже неможливий прохід без російського паспорта, там на стільки залякують людей, що вони бояться пересуватися між громадами.

"Після теракту на Каховській ГЕС загарбники не у всіх населених пунктах окупованої Херсонщини проводили роботи по ліквідації наслідків. Крім того, допомога людям надається знов таки при наявності паспорта РФ. Коли було відселення людей з підтоплених населених пунктів, то у місця тимчасового компактного проживання приїжджали не стільки з гуманітарною допомогою, скільки їздили ці виїзні групи для оформлення паспортів. Рівень цинізму зашкалює", - підсумував Соболевський.

  • Міський голова Енергодара Дмитро Орлов 24 липня повідомив, що людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом Енергодар дуже небезпечно. Не говорячи про поїздки за місто або на інші окуповані території.
  • Згодом стало відомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт РФ
  • Також депутат Херсонської облради Сергій Хлань розказав, що росіяни на окупованій Херсонщині запроваджують нові обмеження для людей, які відмовляються отримувати паспорт РФ - погрожують не надавати медичну допомогу, забрати майно та депортувати





 

Україна
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Каховська ГЕС
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