Окупанти публікують в месенджерах списки нібито членів ДРГ і видають українських правоохоронців за диверсантів, - СБУ

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.



"У месенджерах "розганяють" списки з персональними даними та фото нібито членів ДРГ, які працюють проти України. Проте ці переліки формують самі окупанти! І використовують для них дані українських правоохоронців, таким чином видаючи їх за диверсантів", - йдеться у повідомленні.



У СБУ заявили, що це тактика російських загарбників, мета якої - "створити хаос і дезорієнтувати захисників України, налаштувати їх один проти одного".



"Замість поширення фейкових списків, повідомляйте про реальних диверсантів на офіційний чат-бот, до тероборони ЗСУ чи в поліцію", - зазначили спецслужбовці.



Адреса чат-боту - t.me/stop_russian_war_bot



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