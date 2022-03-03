Окупанти публікують в месенджерах списки нібито членів ДРГ і видають українських правоохоронців за диверсантів, - СБУ
Росіяни поширюють в месенджерах неправдиві списки диверсантів з метою "натравити" одне на одного українських військових
Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.
"У месенджерах "розганяють" списки з персональними даними та фото нібито членів ДРГ, які працюють проти України. Проте ці переліки формують самі окупанти! І використовують для них дані українських правоохоронців, таким чином видаючи їх за диверсантів", - йдеться у повідомленні.
У СБУ заявили, що це тактика російських загарбників, мета якої - "створити хаос і дезорієнтувати захисників України, налаштувати їх один проти одного".
"Замість поширення фейкових списків, повідомляйте про реальних диверсантів на офіційний чат-бот, до тероборони ЗСУ чи в поліцію", - зазначили спецслужбовці.
Адреса чат-боту - t.me/stop_russian_war_bot
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