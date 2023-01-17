Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Так зване керівництво "республіки" розглядає можливість реорганізації деяких міст до рівня смт. Будуть анульовані або скорочені місцеві адміністрації, персонал комунальних підприємств, обіцяють іще більш обмежений бюджет, оптимізацію мережі лікарень, шкіл і дитсадків", - ідеться в повідомленні.

"Грошей нема, але люди тримаються, спостерігаючи за свавіллям окупантів", - додали в ОВА.

За даними британської розвідки, ЗСУ поступово просуваються в бік Кремінної Луганської області.

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