Окупанти шоковані опором та бояться ЗСУ навіть в окупованих містах: СБУ перехопила нову розмову

Про це свідчить розмова окупанта зі співслуживцем, яку опублікували в СБУ.

"Втомилися ми тут! У нас снайпер сидить… ну його нафіг! Чотири людини зняв сьогодні", – розказує загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо самі командири – бояться залишатися навіть в "тилу". Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.

"Вони 8 років навчалися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут", – каже окупант.



Служба безпеки України перехопила нову розмову російського окупанта зі своєю матір'ю, на якій чути, як вона переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами.