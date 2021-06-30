Окупанти штучно створюють черги на КПВВ "Станиця Луганська", - прикордонники

Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України.

“Громадяни, які прибувають з тимчасово окупованої території Луганської області, повідомили, що представники збройних формувань РФ розповсюджують інформацію про відновлення карантинних обмежень та необхідність проходження самоізоляції на підконтрольній уряду України території після перетину лінії розмежування”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відомо, що до 12:00 години дня окупанти штучно стримували осіб, які намагались виїхати з тимчасово окупованої території та дуже повільно здійснювали пропуск зі свого боку.

Також після відновлення пропуску з боку окупаційних військ, біля КПВВ “Станиця Луганська” утворилась черга на вхід до підконтрольної уряду України території складала близько 400 осіб.

“У зв’язку з цим до здійснення контрольних операцій залучено додаткові прикордонні наряди. Наразі, завдяки швидким діям прикордонників на вхід до контрольованої території України черга складає близько 20 осіб. Пропускні операції здійснюються в штатному режимі”, - йдеться в повідомленні.

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