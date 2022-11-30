Про це на брифінгу у Медіацентрі розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Два дні тому окупанти примусово вивезли 37 людей. Вивезли місцевих мешканців населених пунктів, які розміщені на Кінбурнській косі. Ситуація щодо бойових дій на Кінбурні потребує режиму інформаційної тиші, бо там є свої особливості ", – зазначив Кім.

Окрім того голова Миколаївської ОВА зазначив: російські окупанти обстріляли бригаду, яка виїхала ремонтувати пошкоджену внаслідок російських обстрілів інфраструктуру, щоб повернути жителям Миколаєва питну воду.

Нагадаємо, окупанти пошкодили ракетним ударом насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва

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