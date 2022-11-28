Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області. Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману", - написав він.

За його словами, росіяни, не маючи успіху на полі бою з ЗСУ, тероризують мирне населення.



"Продовжуємо ремонтувати мережі, які нищить солона вода. Як тільки дозволить безпекова ситуація, оперативно відновимо насосну станцію і повернемо Миколаєву питну воду", - пообіцяв він.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що ракетні атаки від російського агресора не наблизять Україну до перемовин з терористами.

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