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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Окупанти пошкодили ракетним ударом насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва

Окупанти пошкодили ракетним ударом насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва

28 листопада, 2022 понедiлок
16:50
війна з Росією пошкоджена насосна станція Миколаївводоканалу

Російські загарбники пошкодили насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва

Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області. Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману", - написав він.

За його словами, росіяни, не маючи успіху на полі бою з ЗСУ, тероризують мирне населення.
 
"Продовжуємо ремонтувати мережі, які нищить солона вода. Як тільки дозволить безпекова ситуація, оперативно відновимо насосну станцію і повернемо Миколаєву питну воду", - пообіцяв він.

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Миколаїв
окупанти
ракетний удар
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