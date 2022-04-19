Радник мера Маріуполя заперечив повідомлення Тарути про потужну бомбу, яку окупанти начебто скинули на лікарню в районі Азовсталі
За інформацією нардепа, у лікарні начебто були поранені захисники і ховались маріупольці з дітьми. Натомість радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в цій лікарні немає людей
Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав на своїй facebook-сторінці.
"Маріуполь, зокрема зона Азовсталі, під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не переховується, особливо в зруйнованої до того будівлі лікарні", - написав він.
Перед тим народний депутат Сергій Тарута написав у фейсбук, що "російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі Азовсталі".
"За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!" – розповів Тарута.
Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на Азовсталь скидатимуть трьохтонні бомби.
"Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей ГЕНОЦИД!" - закликав Тарута.
Інформацію ексголови Донецької ОДА підтвердив також журналіст Андрій Цаплієнко, пославшись на кілька джерел, зокрема і з полку "Азов":
"Росіяни скинули надпотужну 3-тонну авіабомбу в районі Азовсталі, де в підземних бункерах залишились десятки дітей. Це підтверджують кілька джерел, включно з бійцями "Азова". Напередодні Служба безпеки оприлюднила телефонне перехоплення розмови російського офіцера з дружиною, де окупант зізнається, що ведеться підготовка до надпотужного авіаудару: "Там мирных нет. Остались только патриоты и сильно умные". На фото "патриоты и сильно умные", яких росіяни закидають бомбами".
- Нагадаємо, Маріуполь російські війська обстрілюють від перших днів війни, проте під повний контроль взяти не можуть. Також не дозволяють повноцінної евакуації з міста. Захопити його для них принципово, оскільки це з одного боку символ "перемоги", а з іншого – відкриває сухопутний коридор у Крим.
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