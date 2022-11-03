Окупанти спробують підключити ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу, – Енергоатом
Окупанти спробують підключити Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу
Про це повідомила пресслужба "Енергоатома"
"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", - йдеться в повідомленні.
В Енергоатомі зазначили, що найближчим часом окупанти намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
- Окупанти зводять невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.
- Російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.
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