Окупанти спробують підключити ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу, – Енергоатом

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома"

"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що найближчим часом окупанти намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Окупанти зводять невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

Російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.

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