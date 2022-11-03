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Окупанти спробують підключити ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу, – Енергоатом

3 листопада, 2022 четвер
10:16
Суспільство ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Окупанти спробують підключити Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома"

"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що найближчим часом окупанти намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

  • Окупанти зводять невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.
  • Російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.

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окупанти
Запорізька АЕС
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