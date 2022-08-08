Про це інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.

"7 серпня по військових об’єктах у Вінницькій області російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал". Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія", - йдеться в повідомленні.



Ракети "Кинджал" запустили з винищувача МіГ-31, або бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-160, припускають в ЗСУ.



Швидкість такої зброї становить від 3,5 до понад 12 тис. км/год. Українська ППО не має змоги виявляти та знищувати її.



"Після пуску з літака ракета підіймається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.



З 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях", - додали в пресслужбі.