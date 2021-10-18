Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі: запускали безпілотник і стріляли з гранатометів
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню на Донбасі
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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