Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі: запускали безпілотник і стріляли з гранатометів

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.





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