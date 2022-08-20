Окупанти у Криму кричать вже SOS, - громадський діяч Алієв
Співзасновник громадської організації "Крим-SOS" Алім Алієв розповів, що окупаційна влада Криму загрожує місцевим кримінальними статтями за розповсюдження інформації про вибухи у Криму
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти точно кричать вже SOS. Вони ошелешені тим, що їхня так звана велика армія не може їх захистити й у Криму постійно відбуваються удари", - підкреслив Алієв.
За його словами, окупаційна влада Криму намагається зберегти ореол, що нічого не відбувається, що якійсь БПЛА літають, а російське ППО збиває їх.
"Громадян просять тримати спокій. Місцеві адміністрації тиснуть на людей, аби у соцмережах публічно не розповсюджували чутки, що нібито у Криму відбуваються вибухи. За розповсюдження інформації окупанти погрожують кримінальною статтею, статтею про екстремізм та сепаратизм", - зауважив Алієв.
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- Також ввечері 19 серпня вибухи лунали у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Пропагандисти повідомляють про роботу ППО.
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