Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти точно кричать вже SOS. Вони ошелешені тим, що їхня так звана велика армія не може їх захистити й у Криму постійно відбуваються удари", - підкреслив Алієв.

За його словами, окупаційна влада Криму намагається зберегти ореол, що нічого не відбувається, що якійсь БПЛА літають, а російське ППО збиває їх.

"Громадян просять тримати спокій. Місцеві адміністрації тиснуть на людей, аби у соцмережах публічно не розповсюджували чутки, що нібито у Криму відбуваються вибухи. За розповсюдження інформації окупанти погрожують кримінальною статтею, статтею про екстремізм та сепаратизм", - зауважив Алієв.