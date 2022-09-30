Окупанти у Маріуполі спалили українські підручники, - Андрющенко
У тимчасово захопленому військами Росії Маріуполі, на подвір’ї школи 48, загарбники палили українські підручники
Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Подвір’я школи 48. Українські підручники палили прямо тут. Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють", - йдеться у повідомленні.
- 25 вересня Інститут вивчення війни зазначив, що Росія може почати примусову мобілізацію полонених українських військових.
- 27 вересня мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що загарбники можуть примусово мобілізувати з міста понад 10 тис. місцевих чоловіків.
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Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, повідомив, що місцевий рух спротиву отримав доступ до документів окупаційної влади Маріуполя про початок збору даних маріупольців на мобілізацію.
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Російські окупанти зобов'язали всіх співробітників бюджетних установ окупованого м. Маріуполя отримати паспорти РФ.
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