Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Подвір’я школи 48. Українські підручники палили прямо тут. Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють", - йдеться у повідомленні.

25 вересня Інститут вивчення війни зазначив, що Росія може почати примусову мобілізацію полонених українських військових.

27 вересня мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що загарбники можуть примусово мобілізувати з міста понад 10 тис. місцевих чоловіків.

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, повідомив, що місцевий рух спротиву отримав доступ до документів окупаційної влади Маріуполя про початок збору даних маріупольців на мобілізацію.

Російські окупанти зобов'язали всіх співробітників бюджетних установ окупованого м. Маріуполя отримати паспорти РФ.