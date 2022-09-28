Про це він розповів в етері Еспресо.



"Вчора, 27 вересня, наш рух спротиву отримав доступ до документів окупаційної влади Маріуполя, які свідчать про початок збору даних людей щодо створення списків на мобілізацію до 10 жовтня. І ми розуміємо, що десь з 10 жовтня піде масова мобілізація маріупольців. Окрім того, інформаційний простір до цього готує і росіян, також ми впевнені, що це буде стосуватися всіх окупованих територій ті, що будуть анексовані", - прокоментував радник міського голови Маріуполя.



Петро Андрющенко зауважив, що так умовно російське суспільство говорить анексованим територіям, якщо люди "захотіли долучитися до великої російської сім'ї", то вони мають першими захищати власний вибір, тому буде будуватися така кампанія щодо мобілізації й у Маріуполі також.

25 вересня Інститут вивчення війни зазначив, що Росія може почати примусову мобілізацію полонених українських військових.

27 вересня мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що загарбники можуть примусово мобілізувати з міста понад 10 тис. місцевих чоловіків.