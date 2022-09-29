Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Учора відбулося засідання адміністрації гауляйтерів Маріуполя. За підсумками – всі освітяни, медики та "бюджетники" в період з 1 жовтня до 1 січня зобов’язані отримати російські паспорти. При тому, на відміну від інших громадян, їх зобов’язали в безумовному порядку здати паспорти громадян України", - заявив він.

Також, за його словами, незаконне окупаційне керівництво місті віддало наказ про примусове відкриття порожнього житла для розселення інших людей.

25 вересня Інститут вивчення війни зазначив, що Росія може почати примусову мобілізацію полонених українських військових.

27 вересня мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що загарбники можуть примусово мобілізувати з міста понад 10 тис. місцевих чоловіків.

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, повідомив, що місцевий рух спротиву отримав доступ до документів окупаційної влади Маріуполя про початок збору даних маріупольців на мобілізацію.