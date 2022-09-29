Окупанти зобов'язали "бюджетників" Маріуполя до нового року отримати російський паспорт, - радник мера
Російські окупанти зобов'язали всіх співробітників бюджетних установ окупованого м. Маріуполя отримати паспорти РФ
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Учора відбулося засідання адміністрації гауляйтерів Маріуполя. За підсумками – всі освітяни, медики та "бюджетники" в період з 1 жовтня до 1 січня зобов’язані отримати російські паспорти. При тому, на відміну від інших громадян, їх зобов’язали в безумовному порядку здати паспорти громадян України", - заявив він.
Також, за його словами, незаконне окупаційне керівництво місті віддало наказ про примусове відкриття порожнього житла для розселення інших людей.
- 25 вересня Інститут вивчення війни зазначив, що Росія може почати примусову мобілізацію полонених українських військових.
- 27 вересня мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що загарбники можуть примусово мобілізувати з міста понад 10 тис. місцевих чоловіків.
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Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, повідомив, що місцевий рух спротиву отримав доступ до документів окупаційної влади Маріуполя про початок збору даних маріупольців на мобілізацію.
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