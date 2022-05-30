Окупанти увійшли на околиці Сєвєродонецька: російськими снарядами убито двох цивільних, п'ятьох поранено
Важкі бої тривають у північно-східних та південно-східних околицях Сєвєродонецька. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Внаслідок обстрілів загинуло двоє мирних мешканців, ще п'ятьох поранено.
"Наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного, перебувають в лікарнях Донеччини", – зазначив Гайдай.
Також розстріляна машина з двома волонтерами, вони поранені, але в безпеці. Зникли три лікарі, передня частина їхньої автівки розірвана, зв’язку з ними немає
Окрім того за 29 травня в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та Будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.
За минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БпЛА типу "Куб".
- Ворог закріплюється в Лимані й на околицях Сєвєродонецька та стягує підкріплення, щоб атакувати на Херсонщині, кажуть у Генштабі ЗСУ.
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