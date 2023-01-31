Окупанти в Криму навчають дітей користуватися зброєю, а вулиці називають на честь "героїв спецоперації"
У тимчасово окупованому Криму рашисти вчать дітей користуванню зброєю та першій меддопомозі, а вулиці називають на честь "героїв спецоперації"
Про це інформує Представництво президента України в АРК.
"Керівник окупаційної адміністрації Аксьонов почав відкривати відділення так званих ДТСААФ (добровільні товариства сприяння армії, авіації та флоту, – ред.): там дітей навчають вправлятися зі зброєю, надавати першу медичну допомогу, проходити вогневу та інженерну підготовку. Такі "військово-патріотичні навчання" вже є у Совєтському, Нижньогірському та Чорноморському районах, у містах Ялта, Феодосія, Євпаторія, Керч і Красноперекопськ", - йдеться в заяві.
Також рашисти перейменовують вулиці на честь "героїв спецоперації". Зокрема повідомляється про 13 нових назв: три у Керчі, чотири - у Сімферополі, дві - у селі Партизанське, і ще по одній - у Щолкіному, Перевальному, Красноліссі та Сакському районі.
За інформацією активістів, у школах Армянська освітян просять опитати учнів та батьків про "вірогідність скоєння терактів" на обʼєктах суспільно важливої інфраструктури.
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Крім того, у Севастополі та інших містах півострова почали відкривати відділення суспільно-державної ініціативи - "рух перших": "Дітей активно агітують вступати до цього руху.
Зазначається, що у Джанкої загарбники організували всеросійську акцію "блокадний хліб", під час якої дітям роздавали хлібці вагою 125 г.
"Яке відношення Крим має до блокади Ленінграда - пропагандисти не пояснили. Мабуть, це наочна демонстрація того, що російська армія чинить на новоокупованих територіях", - додало відомство.
- Генштаб 20 січня повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Криму Росія готується до прихованої мобілізації місцевих жителів.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ в змозі повернути окупований Росією Крим до літа поточного року.
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