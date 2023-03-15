Окупанти в Криму провели обшуки в активіста та журналіста Османова

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у телеграмі.

Ранком 15 березня загарбники в тимчасово окупованому Криму, в селі Урожайне, проводили обшуки в будинку активіста кримськотатарського національного руху, цивільного журналіста Ролана Османова.

"Що спричинило вторгнення російськими варварами в будинок Ролана Османова, нами встановлюється. Можливо, як і у всіх випадках подібних вторгнень у будинки кримських татар в останні дні, російські окупанти шукають сліди тих, хто нібито здійснив 23 лютого підрив залізничного полотна на перегоні Сімферополь - Бахчисарай", - ствердив Рефат Чубаров, нагадавши, що в липні 2022 року активіста вже затримували біля "Верховного Суду Республіки Крим", коли там розглядали справу про "диверсію на газопроводі".