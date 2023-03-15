Окупанти в Криму провели обшуки в активіста та журналіста Османова
15 березня в тимчасово окупованому Криму росіяни провели обшуки в активіста та громадянського журналіста Ролана Османова
Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у телеграмі.
Ранком 15 березня загарбники в тимчасово окупованому Криму, в селі Урожайне, проводили обшуки в будинку активіста кримськотатарського національного руху, цивільного журналіста Ролана Османова.
"Що спричинило вторгнення російськими варварами в будинок Ролана Османова, нами встановлюється. Можливо, як і у всіх випадках подібних вторгнень у будинки кримських татар в останні дні, російські окупанти шукають сліди тих, хто нібито здійснив 23 лютого підрив залізничного полотна на перегоні Сімферополь - Бахчисарай", - ствердив Рефат Чубаров, нагадавши, що в липні 2022 року активіста вже затримували біля "Верховного Суду Республіки Крим", коли там розглядали справу про "диверсію на газопроводі".
- Нагадаємо, росіяни в тимчасово окупованому Криму позбавили волі якнайменше 15 осіб, їх осудили в справі кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана.
- 2 лютого повідомлялося, що російські силовики в тимчасово окупованому Криму затримали місцевого мешканця за звинуваченням в участі в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.
- 12 березня поінформували, що російські силовики прийшли з обшуком до делегата курултаю кримськотатарського народу Леммара Юнусова у справі щодо підриву залізниці.
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