Окупанти в Мелітополі вербують місцевих жителів до батальйону "судоплатівців", - мер
У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники шукають добровольців, які погодяться служити в так званому батальйоні імені Судоплатова
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Батальйоні імені Судоплатова", який створили окупанти в Мелітополі - це одиниця, яка складається з місцевих жителів. Так званим добровольцям обіцяють прискорене контрактування, повний пакет соцзабезпечення і пільг та інші переваги.
Однак, за словами очевидців, багато з них не доживають до отримання цих пільг, адже "судоплатовці" часто стають жертвами обстрілів, мародерства та внутрішнього розбрату, пише Федоров.
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За даними мера, окупанти також посилюють примусову мобілізацію на ТОТ. Вони вимагають від підприємств надати дані про чоловіків призовного віку, а також кличуть навіть військових пенсіонерів. Віе заявив, що залучення мешканців окупованих територій України до служби в ворожій армії - це ще один злочин Росії, за який вона неодмінно буде покарана.
Нагадаємо, Мелітополь - це стратегічно важливий пункт на Півдні України, який з’єднує окупований Крим з материком. Росія намагається утримати контроль над цим маршрутом, але зазнає значних втрат внаслідок опору українських сил та партизанських диверсій. Мирним жителям Мелітополя радять бути обережними та не погоджуватися на пропозиції окупантів.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни змушують чоловіків ставати на облік у військкомати: тим, хто відмовляється, погрожують штрафами.
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