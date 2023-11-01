Окупанти в Мелітополі вербують місцевих жителів до батальйону "судоплатівців", - мер

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Батальйоні імені Судоплатова", який створили окупанти в Мелітополі - це одиниця, яка складається з місцевих жителів. Так званим добровольцям обіцяють прискорене контрактування, повний пакет соцзабезпечення і пільг та інші переваги.

Однак, за словами очевидців, багато з них не доживають до отримання цих пільг, адже "судоплатовці" часто стають жертвами обстрілів, мародерства та внутрішнього розбрату, пише Федоров.

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За даними мера, окупанти також посилюють примусову мобілізацію на ТОТ. Вони вимагають від підприємств надати дані про чоловіків призовного віку, а також кличуть навіть військових пенсіонерів. Віе заявив, що залучення мешканців окупованих територій України до служби в ворожій армії - це ще один злочин Росії, за який вона неодмінно буде покарана.

Нагадаємо, Мелітополь - це стратегічно важливий пункт на Півдні України, який з’єднує окупований Крим з материком. Росія намагається утримати контроль над цим маршрутом, але зазнає значних втрат внаслідок опору українських сил та партизанських диверсій. Мирним жителям Мелітополя радять бути обережними та не погоджуватися на пропозиції окупантів.