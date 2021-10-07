Окупанти в ОРЛО анонсували відключення світла та зв'язку

Про це повідомляє РБК-Україна.

Йдеться про те, що в період з 8 по 10 жовтня можливі перебої зі зв'язком через масштабне відключення електроенергії, через ремонт високовольтної лінії "Шахти-Перемога".



Вона є основним джерелом подачі електроенергії в ОРЛО.

Окупанти також попередили про зміни роботи "митниці" в цей період.