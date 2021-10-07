Окупанти в ОРЛО анонсували відключення світла та зв'язку
В окремих районах окупованої Луганської області відключать світло і зв'язок на кілька днів
Про це повідомляє РБК-Україна.
Йдеться про те, що в період з 8 по 10 жовтня можливі перебої зі зв'язком через масштабне відключення електроенергії, через ремонт високовольтної лінії "Шахти-Перемога".
Вона є основним джерелом подачі електроенергії в ОРЛО.
Окупанти також попередили про зміни роботи "митниці" в цей період.
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