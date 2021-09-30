Окупанти в зоні ООС вбили бійця ЗСУ
Від початку доби російські війська 3 рази порушили режим "тиші"
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Біля Новотошківського окупанти здійснили обстріл позицій укранського війська з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Кам'янки росіяни стріляли з артилерії калібру 122 мм.
Вбік Попасної найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок один військовий ОС отримав смертельне поранення.
Військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли, рубежі підрозділів залишилися незмінними.
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