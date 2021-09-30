Окупанти в зоні ООС вбили бійця ЗСУ

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Біля Новотошківського окупанти здійснили обстріл позицій укранського війська з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Поблизу Кам'янки росіяни стріляли з артилерії калібру 122 мм.



Вбік Попасної найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



Внаслідок один військовий ОС отримав смертельне поранення.



Військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли, рубежі підрозділів залишилися незмінними.

