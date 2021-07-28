Минулої доби окупанти в зоні ООС застосували заборонені міномети і протитанкову зброю та продовжили обстріли після опівночі

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Неподалік Золотого-4 і Водяного загарбники стріляли із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.



Біля населених пунктів Катеринівка і Кам'янка росіяни били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



З початку доби 28 липня станом на 7:00 окупанти 3 рази порушили режим припинення вогню.



Поблизу селища Зайцеве російські війська обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У районі населених пунктів Піски та Водяне загарбники стріляли зі 120-мм мінометів.



У вівторок, 27 липня, і станом на 7:00 середи, 28 липня, бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських захисників не зафіксовано.



На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.

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