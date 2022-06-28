Окупанти вдарили по Криворізькій ТЕС, обстріл анонсували напередодні

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він також зазначив, що рашисти випустили по Дніпропетровщині 6 ракет, 4 з яких були збиті силами ППО. Три крилаті ракети морського базування "Калібр" збили над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром. Натомість дві ворожі ракети влучили по обласному центрі."Одна прилетіла у будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар. Друга ракета поцілила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель. Наразі співробітники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали та шукають людей", – написав Лукашук.

Окрім ракетних обстрілів, окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці, а також вдарили по території Криворізької ТЕС.