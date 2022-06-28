Окупанти вдарили по Криворізькій ТЕС, обстріл анонсували напередодні
Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької теплової електростанції – однієї з найбільших ТЕС в Україні. Наслідки обстрілів наразі з'ясовують
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.Він також зазначив, що рашисти випустили по Дніпропетровщині 6 ракет, 4 з яких були збиті силами ППО. Три крилаті ракети морського базування "Калібр" збили над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром. Натомість дві ворожі ракети влучили по обласному центрі.
"Одна прилетіла у будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар. Друга ракета поцілила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель. Наразі співробітники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали та шукають людей", – написав Лукашук.
Окрім ракетних обстрілів, окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці, а також вдарили по території Криворізької ТЕС.
- Нагадаємо, 27 червня міністерство оборони РФ анонсувало вибух або обстріл Криворізької теплоелектростанції у Дніпропетровській області. Там заявили, що нібито ЗСУ готують провокацію - "підірвати теплоелектростанцію та звинуватити в цьому Росію".
- Компанія ДТЕК, яка є власником станції, відреагувала на заяву рашистів. Вони назвали заяви посадових осіб країни-агресора виправданням чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами, і запевнили, що жодного озброєння на території підприємства немає, а на станції присутні лише працівники ТЕС.
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