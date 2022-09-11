Окупанти вдарили по середмістю Дніпра ракетою, а також "градами" по Нікополю
На Дніпропетровщині ніч 11 вересня пройшла під звуки обстрілів, є поранені
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що ворог поцілив по двох районах - Дніпровському та Нікопольському.
"По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються", - написав Резніченко.
Нікополь обстріляли тричі за ніч.
"Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості", - додав Резніченко.
Також голова ОВА відзначив, що у місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.
Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.
- Нагадаємо, у ніч на 10 вересня окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини
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