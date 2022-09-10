У ніч на 10 вересня окупанти обстрілювали три райони Дніпропетровщини
Російські війська вночі 10 вересня завдавали ударів по Дніпровському, Нікопольському та Синельниківському районах області
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Уночі загарбники спрямували дві ракети на Дніпровський район Дніпропетровської області. Одну з них збила ППО, інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Унаслідок удару загорілися виробничі будівлі, склади та обладнання. Пожежники вже ліквідували вогонь, люди не постраждали.
Також обстрілів із важкої артилерії зазнали Нікополь і Марганецька громада Нікопольського району. Постраждалих немає.
Кілька ракет прилетіло в Синельниківський район. Постраждалих немає. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Інформація про інші ушкодження уточнюється.
- Станом на 10 вересня ЗСУ звільнили понад 1 тис. кв. км територій на Харківщині, взяли під контроль 30 населених пунктів і просунулись на 50 км в оборону противника.
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