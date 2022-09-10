У ніч на 10 вересня окупанти обстрілювали три райони Дніпропетровщини

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Уночі загарбники спрямували дві ракети на Дніпровський район Дніпропетровської області. Одну з них збила ППО, інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Унаслідок удару загорілися виробничі будівлі, склади та обладнання. Пожежники вже ліквідували вогонь, люди не постраждали.

Також обстрілів із важкої артилерії зазнали Нікополь і Марганецька громада Нікопольського району. Постраждалих немає.

Кілька ракет прилетіло в Синельниківський район. Постраждалих немає. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Інформація про інші ушкодження уточнюється.

Станом на 10 вересня ЗСУ звільнили понад 1 тис. кв. км територій на Харківщині, взяли під контроль 30 населених пунктів і просунулись на 50 км в оборону противника.