Окупанти вдарили по Сумщині: є загиблі й поранені, від отриманих травм померла дитина
Удень 28 листопада російська окупаційна армія обстріляла цивільну інфраструктуру Середина-Буди Сумської області. Ймовірно, загарбники застосували РСЗВ
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, 28 листопада 2023 року близько 12:30 військові ЗС РФ, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буди Сумської області. Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків", - ідеться у повідомленні.
Загинули дві жінки та дитина.
"З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення дістали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні", – зазначили в ОГП.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- 6 листопада російська армія обстріляла з артилерії місто Середина-Буда на Сумщині, внаслідок чого 63-річна жінка померла від осколкових поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.07 Купівля 37.07Продаж 37.66
- EUR Купівля 40.16Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе