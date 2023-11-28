Окупанти вдарили по Сумщині: є загиблі й поранені, від отриманих травм померла дитина

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, 28 листопада 2023 року близько 12:30 військові ЗС РФ, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буди Сумської області. Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків", - ідеться у повідомленні.

Загинули дві жінки та дитина.

"З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення дістали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні", – зазначили в ОГП.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.