Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинули двоє рятувальників, є поранені

Про це пише Національна поліція.

"На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді, є загиблі та поранені: поліція документує наслідки воєнного злочину РФ. Ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.

"Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості", - пишуть поліціанти.