Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинули двоє рятувальників, є поранені
Російські окупанти завдали ударів по Комишуваській громаді Запорізької області. Унаслідок цього загинули 2 рятувальників, також поранення отримали 4 місцевих та 3 співробітників ДСНС
Про це пише Національна поліція.
"На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді, є загиблі та поранені: поліція документує наслідки воєнного злочину РФ. Ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт", - йдеться в повідомлені.
Зазначається, що внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.
"Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості", - пишуть поліціанти.
- 15 листопада РФ завдала ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району, унаслідок чого загинули 2 рятувальники, 7 людей отримали поранення.
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