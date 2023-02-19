Окупанти вдарили ракетами по Краматорську
У неділю, 19 лютого, у Краматорську пролунали два вибухи
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
Він заявив, що дві російські ракети вдарили по промисловому району міста.
Постраждалих немає. Ударною хвилею у багатоквартирному будинку частково вибило вікна.
"Росія продовжує нищити все на своєму кровавому шляху", - написав Гончаренко.
Спершу інформація була на telegram-каналі видання "Східний Варіант".
Як зазначалося, що після ударів у місті здійнявся густий дим.
- Ранком 19 лютого росіяни з артилерії обстріляли село Бургунка на Херсонщині: снаряд влучив у подвір'я, загинула жінка та двоє чоловіків, поранено двох дітей та двох дорослих.
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