Окупанти вдарили ракетами по Краматорську

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Він заявив, що дві російські ракети вдарили по промисловому району міста.

Постраждалих немає. Ударною хвилею у багатоквартирному будинку частково вибило вікна.

"Росія продовжує нищити все на своєму кровавому шляху", - написав Гончаренко.

Спершу інформація була на telegram-каналі видання "Східний Варіант".

Як зазначалося, що після ударів у місті здійнявся густий дим.