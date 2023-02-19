Через обстріл на Херсонщині загинула родина: російський артснаряд влучив у подвір'я

Станом на 13:06 повідомляється про вісьмох постраждалих унаслідок обстрілу Херсонщини.

"В оселі, в подвірʼя якої влучив ворожий снаряд, постраждали 7 осіб. На місці трагедії загинули троє людей – батько, мати та дядько. Поранення дістали четверо осіб, – бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик", - ствердили в пресслужбі.

Про атаку повідомила Херсонська ОВА в телеграмі.

Ранком 19 лютого загарбники масово обстріляли з артилерії село Бургунка Бериславського району.

Один зі снарядів влучив у подвір'я, в будинку перебували троє дорослих та двоє дітей.

"Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала", - зазначили в ОВА.

Так, у цьому ж селі поранення отримала ще одна дитина - 8-річний хлопець. Зазначається, що він у стабільному стані та отримує медичну допомогу.