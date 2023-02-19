Через обстріл на Херсонщині загинула родина: російський артснаряд влучив у подвір'я
Ранком 19 лютого росіяни з артилерії обстріляли село Бургунка на Херсонщині: снаряд влучив у подвір'я, загинула жінка та двоє чоловіків, поранено двох дітей та двох дорослих
Станом на 13:06 повідомляється про вісьмох постраждалих унаслідок обстрілу Херсонщини.
"В оселі, в подвірʼя якої влучив ворожий снаряд, постраждали 7 осіб. На місці трагедії загинули троє людей – батько, мати та дядько. Поранення дістали четверо осіб, – бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик", - ствердили в пресслужбі.
Про атаку повідомила Херсонська ОВА в телеграмі.
Ранком 19 лютого загарбники масово обстріляли з артилерії село Бургунка Бериславського району.
Один зі снарядів влучив у подвір'я, в будинку перебували троє дорослих та двоє дітей.
"Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала", - зазначили в ОВА.
Так, у цьому ж селі поранення отримала ще одна дитина - 8-річний хлопець. Зазначається, що він у стабільному стані та отримує медичну допомогу.
- Нагадаємо, попередньої доби росіяни завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів:більшість із них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.
- У ніч на 19 лютого російська армія з артилерії атакувала Нікополь у Дніпропетровській області, пошкоджено житлові будинки.
- Уранці загарбники завдали ракетного удару по Дружківці в Донецькій області, пошкоджено 2 багатоповерхівки та автомобілі.
- Упродовж доби 18 лютого російська армія 55 разів гатила по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, мінометів, бойових машин піхоти та БПЛА. Унаслідок атаки двох людей поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.37
- Актуальне
- Важливе