Окупанти вдруге за тиждень обстріляли село на Донеччині
Уночі, 17 листопада, окупанти вдруге за цей тиждень обстріляли село Невельське в Покровському районі. Вони пошкодили сім будинків, два - зруйнували
Про це повідомляє МВС.
"Вранці, о 6:45, до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що о 02:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань", - зазначають у міністерстві.
Станом на 11:00 правоохоронці зафіксували пошкодження семи будинків. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вона провдить обстеження. Жертв серед населення немає.
Це другий удар бойовиків по селу за останній тиждень.
- Нагадаємо, у неділю, 14 листопада, щонайменше чотири приватні оселі постраждали в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району Донецької області. Два з них - знищені повністю.
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