Окупанти вдруге за тиждень обстріляли село на Донеччині

Про це повідомляє МВС.



"Вранці, о 6:45, до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що о 02:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань", - зазначають у міністерстві.



Станом на 11:00 правоохоронці зафіксували пошкодження семи будинків. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вона провдить обстеження. Жертв серед населення немає.







Це другий удар бойовиків по селу за останній тиждень.

Нагадаємо, у неділю, 14 листопада, щонайменше чотири приватні оселі постраждали в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району Донецької області. Два з них - знищені повністю.