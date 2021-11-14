Росіяни обстріляли з мінометів житлові будинки Невельського. Людей витягували з-під завалів

Про це ранком неділі, 14 листопада 2021 року, повідомив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає Еспресо.TV.



Усі пошкоджені будинки, про які відомо на даний час, розташовані на вулиці Молодіжній.



"Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав", - наголошує Кириленко.



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Натомість, за повідомленням штабу ООС, поранений один військовослужбовець - водій-санітар. Він доправлений у військовий шпиталь. Стан його здоров’я важкий.























За даними Павла Кириленка, обстріл росіяни вели у ніч з 13 на 14 листопада.



За даними українських військових - зі 120-міліметрових мінометів.



Рятувальники, правоохоронці, медики швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям.





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