Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Окупанти використовують дитячий садок на Запоріжжі для надання медичної допомоги своїм військовим, - Генштаб

Окупанти використовують дитячий садок на Запоріжжі для надання медичної допомоги своїм військовим, - Генштаб

23 червня, 2023 п'ятниця
18:51
Війна з Росією Окупанти

Російські загарбники продовжують використовувати інфраструктуру у військових цілях. У Запорізькій області окупанти облаштували територію дитячого садка, як польовий шпиталь

Про це передає Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 23 червня.

Зазначається, що окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги російським військовим.

"В населеному пункті Чкалове Запорізької  області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь. Зафіксовано прибуття двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ уразили 12 артпідрозділів, 4 райони зосередження ворога та ППО

Українські військові за добу завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. 

Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,  2 засоби радіоелектронної боротьби та 1 засіб протиповітряної оборони.

Росія завдала 51 авіаудар та здійснила понад 50 обстрілів з РСЗВ

Зазначається, що протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, 3 дрони Shahed-136/131, а також 4 зенітних керованих ракети із С-300 по Запоріжжю.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України 14 ракет та 2 дрони було знищено. Також зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил було знищено російський ударний вертоліт Ка-52. Окрім того, противник втратив 7 розвідувальних БПЛА.

Ворог зосереджує основні сили на 4 напрямках. Ситуація на фронті

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів в районі Павлівки Сумської області, Гатища та Плетенівки Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Білогорівки і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверне, Авдіївка Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка, Сєверне Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Олексіївка та Благодатне Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав 3 авіаційних ударів в районах Донецької області, 4 в Запорізькій області, в Антонівці Херсонської області.

Також ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Новоочеретувате, Макарівка, Вільне Поле, Сторожеве, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

  • Станом на ранок 23 червня українські воїни зупинили наступ росіян на Куп‘янському та Лиманському напрямках, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають частковий успіх.
  • Начальник ГУР повідомив, що активні бойові дії на фронті продовжуватимуться у найближчі 2–3 місяці. Крім того, у середині літа буде проведена оцінка спроможностей Росії і можна буде прогнозувати можливий характер її дій на осінь-зиму.
Україна
Білорусь
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
ракетний удар
Слобожанщина
Читайте також:
путін
22 червня, 2023 четвер
Путін не зацікавлений у завершенні війни й досягненні миру, попри заяви про переговори, - Держдеп США
23 червня, 2023 п'ятниця
Росії надішлють попередження про те, що буде у разі теракту на ЗАЕС, - Кулеба
Молодіжна збірна України, Данило Сікан
21 червня, 2023 середа
Молодіжний Євро-2023: який вигляд має таблиця групи збірної України після 1-го туру
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.61
    Купівля 36.61
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
23 червня
20:09
OPINION
Сергій Громенко
Російський міф про Крим подолати неможливо
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 485-го дня війни: ЗСУ зупинили наступ окупантів на двох напрямках, а Німеччина передасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Mаrder
19:31
Росія поширює новий фейк стосовно українського контрнаступу
19:04
боєприпаси для артилерії
Китайська компанія торік відправила великі партії пороху на російський завод з виробництва боєприпасів, – NYT
18:58
Оновлено
Андрій Заплітний
Заплітний здобув золото у карате. Як Україна виступає 23 червня на Європейських іграх-2023
18:36
Володимир Зеленський
Зеленський доручив Залужному терміново звільнити начальника Одеського військкомату
18:35
Наживо
SpaceX вивела на орбіту супутники Starlink
SpaceX запустила Falcon 9 із 56 супутниками Starlink
18:30
Огляд
І просто так
"І просто так" усміхаймося, і "Без образ": що подивитися на вихідних
18:19
Євген Пригожин
Пригожин написав заяву до слідкому на Герасимова та Шойгу
18:16
російська пропаганда
У Чехії виправдали вчительку, яка казала учням, що "війна не справжня"
18:09
OPINION
Віталій Гайдукевич
Назад в майбутнє, або Ласкаво просимо додому
17:59
Михайло Мудрик, збірна України
Молодіжне Євро-2023: Ротань розповів про стан Мудрика перед наступним матчем збірної України
17:37
Генічеськ
ЗСУ завдали удару по базі росгвардії у Генічеську
17:30
Чонгарський міст
Після удару по Чонгарському мосту окупанти звели понтонну переправу, - Схеми
17:19
Оновлено
КМДА
Директору департаменту КМДА оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів
16:59
Дмитро Медведєв
Медведєв назвав Дуду "польською мерзотою" та "г**ном" і пофантазував про його четвертування на Красній площі
16:59
Оновлено
Володимир Зеленський
Укриття, суди та євроінтеграція: Зеленський провів засідання РНБО
16:57
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Основні сили ЗСУ ще не вступали в бій, все попереду, - Сирський
16:56
Шахтар, Ліга Європи, Ярослав Ракицький
"Шахтар" визначився з майбутнім Ракицького
16:25
війна проти РФ ЗСУ
Американський мільярдер Баффет: РФ створила найбільшу у світі гуманітарну кризу, за яку має відповісти
16:22
Зінченко, Зеленський та Шевченко
Шевченко проти Зінченка: стало відомо, хто візьме участь у благодійному матчі на підтримку України
16:22
Carlsberg
Данська Carlsberg позбавляється російської "Балтики": підписано угоду з покупцем
16:03
Американський мільярдер Баффет дорікнув світу за недостатню підтримку України
16:02
OPINION
Якуб Логінов
Уряд експертів Людовіта Одора без вотуму довіри словацького парламенту. Що далі?
15:47
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Уночі окупанти вдарили в район Антонівського мосту, - Гуменюк
15:45
плакати з закликом до відставки Ткаченка
"Ткаченко знищує культуру": на Книжковому Арсеналі міністра зустріли вимогами відставки
15:31
Окупаційного "міліціонера" з Куп'янська засудили до 13 років ув'язнення
15:23
Ексклюзив
ЗСУ
"Маємо успіх, ворог намагається повернути втрачене": капітан Шершень назвав місця атаки ЗСУ на півдні
15:23
Розпочалася реєстрація на безплатні покази Чілдрен Кінофесту
15:22
Ексклюзив
Ракетоносій "калібрів"
Загалом РФ утримує в Чорному морі 8 ракетоносіїв з сумарним залпом 52 ракети, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
15:22
Крим
Окупанти розглядають сценарій виходу з Криму після ударів по Чонгарському мосту, - ГУР
15:10
вчителі
Премія Global Teacher Prize Ukraine збирає історії українських учителів
15:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Угорщина "хитає" Закарпаття. Навіщо Орбану наші військовополонені?
15:00
Завод "Кримський Титан"
Окупанти в Криму провели вишкіл для рятувальників щодо роботи в умовах техногенної катастрофи
14:58
Ексклюзив
Вибух в Чонгарі
Південне угруповання ворога невдовзі почне задихатися, - військовий експерт Черник
14:50
Петро Порошенко
Порошенко на ВВС: український наступ – це не голівудське кіно, але я впевнений у ЗСУ
14:46
Жнива
В Україні почали збирати врожай
14:38
БМП Marder
Rheinmetall на замовлення уряду Німеччини передасть Україні ще 20 БМП Mаrder
14:24
Bayraktar TB2
Туреччина видала ліцензію на виробництво Bayraktar TB2 в Україні
14:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV